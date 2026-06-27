Gustavo Puerta sta attirando le attenzioni di diverse squadre europee dopo un ottimo inizio di Mondiale con la sua Colombia. Il centrocampista classe 2003 del Racing - come rivelato da Sportitalia - in Italia è seguito anche dalla Roma e dall'Atalanta. In questa prima fase di calciomercato i giallorossi sono concentrati sulle cessioni e sui rinnovi in vista del 30 giugno, ma da inizio luglio Tony D'Amico penserà anche alle entrate e per il centrocampo si sta monitorando il colombiano che il Racing valuta intorno ai 10 milioni di euro.