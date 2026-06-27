Il classe 2003 è finito sui radar di diverse squadre europee. Su di lui anche il Porto
Per Dybala rinnovo e nuovo ruolo: la Joya è pronta per il doppio sì
Gustavo Puerta sta attirando le attenzioni di diverse squadre europee dopo un ottimo inizio di Mondiale con la sua Colombia. Il centrocampista classe 2003 del Racing - come rivelato da Sportitalia - in Italia è seguito anche dalla Roma e dall'Atalanta. In questa prima fase di calciomercato i giallorossi sono concentrati sulle cessioni e sui rinnovi in vista del 30 giugno, ma da inizio luglio Tony D'Amico penserà anche alle entrate e per il centrocampo si sta monitorando il colombiano che il Racing valuta intorno ai 10 milioni di euro.
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