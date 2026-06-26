Kerim Alajbegovic è da mesi uno dei nomi sul radar della Roma per rinforzare l'attacco in questo calciomercato. Il talento bosniaco classe 2007 ha chiuso la stagione al Salisburgo con numeri da top e al Mondiale con la sua Bosnia si è presentato con un gol incredibile contro il Qatar. Ora - come riporta tuttomercatoweb - insieme ai giallorossi e all'Atalanta anche il Milan si è iscritto alla corsa per strappare il giovane attaccante al Bayer Leverkusen. I rossoneri, vicini all'acquisto di Goncalo Ramos, sono alla ricerca di giovani di talento per rivoluzionare l'attacco e il bosniaco è salito in cima alla lista anche grazie all'elogio di Zlatan Ibrahimovic.

"La conclusione è stata bellissima, sì. La tecnica era perfetta, sì. Ma ciò che mi ha colpito è stata la fiducia prima del gol. Il modo in cui ha chiesto il pallone, il modo in cui ha fiutato il momento. I grandi giocatori non aspettano le occasioni. Le creano", le parole dell'ex attaccante rossonero sul gol di Alajbegovic. Uno sponsor non da poco in vista di un'estate bollente di calciomercato. Zlatan ha poi concluso: "Se mantiene questa mentalità, questo gol sarà ricordato come il momento in cui il calcio ha realizzato chi è Kerim Alajbegović. I Mondiali sono il luogo dove nascono le stelle. Oggi, una nuova si è presentata".