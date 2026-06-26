Per Dybala rinnovo e nuovo ruolo: la Joya è pronta per il doppio sì

Dybala-Roma, un matrimonio destinato a proseguire. La Joya è vicinissima al rinnovo con i giallorossi e ora prima della firma manca solamente il sì definitivo dei Friedkin. L'argentino ha sempre voluto rimanere nella Capitale e - spinta dalla volontà di Gasperini nelle ultime settimane - anche la proprietà statunitense vuole chiudere il prima possibile. Come riporta Eleonora Trotta, l'obiettivo è quello della deadline del 30 giugno. Anche Zeki Celik, eliminato dal Mondiale, è vicinissimo all'ufficialità, mentre per Lorenzo Pellegrini si aspetteranno i primi di luglio per un incontro in cui discutere di un nuovo contratto dopo la scadenza.