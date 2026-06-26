Alfredo Pedullà, nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, ha fatto il punto su due situazioni in casa Roma. Il giornalista ha chiarito presunti movimenti in uscita del club giallorosso che nelle ultime ore avevano fatto il giro del web e dei giornali. Innanzitutto sulla suggestione Svilar-Juventus: "Un mese fa un emissario ha chiesto a qualcuno vicino alla Juventus, e c'era ancora Comolli, l'eventuale disponibilità per una trattativa legata a Svilar. La domanda della Juventus è stata: 'Quanto costa?'. La risposta è stata: 'Da 50 milioni in su'. Ed è finita lì. La Juventus ha bisogno di rivisitare alla luce di tutto quello che è accaduto, ha degli obiettivi fermi e sta lavorando bene. Ha messo il punto ed è andata a capo. E' finito tutto, ma un mese fa". Poi, sulle voci Mancini-Inter: "Non c'è stata alcuna offerta. E' evidente come il procuratore o l'agente di Mancini, con un contratto sul punto di essere firmato ma non ancora firmato, faccia un giro all'orizzonte e proponga cercando di capire. All'Inter piace Mancini? Sì. Quanto da 1 a 10? 11, perché piace a Chivu. Ma è in scadenza di contratto? No. Può rinnovare? Sì. Vuole restare alla Roma? Sì. Ha chiesto di essere ceduto? No".