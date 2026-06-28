Niccolò Pisilli resta alla Roma, nonostante le offerte. La linea ormai è scritta da tempo, con le prestazioni del classe 2004 che hanno attirato diverse attenzioni, in Italia e non solo. Secondo quanto riportato da 'Manà Manà Sport Roma', al giovane centrocampista è arrivata una proposta importante da parte di un club estero, ma non da parte della Premier League. Pisilli però ha rispedito al mittente l'offerta: il motivo è che il giocatore è felice alla Roma e per questo non vuole prendere in considerazione la cessione. Nei giorni scorsi si è parlato molto di Como, ma anche in questo caso sia dal giocatore che dallo stesso Gasperini è arrivato un 'no grazie'.