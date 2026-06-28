La necessità di vendere qualche giocatore non ha cambiato il pensiero dei Friedkin che hanno deciso di blindare i top player della squadra. Tra gli incedibili c'è Wesley che è uno dei punti fermi di Gasperini e rimarrà alla Roma anche la prossima stagione. Il Chelsea prima di virare su Palestra aveva chiesto informazioni ricevendo un secco 'no' sia da parte del club che del giocatore stesso. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano non c'è nessun interessamento dell'Inter. I nerazzurri sono concentrati su altri obiettivi e il brasiliano non è in lista per rinforzare la rosa.