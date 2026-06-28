Il futuro di Mason Greenwood è ancora tutto da decifrare. La Roma ha trovato l'accordo con l'attaccante inglese e sta preparando l'offerta ufficiale al Marsiglia per lasciarlo partire, con sviluppi attesi la prossima settimana. Dalla Turchia, però, parlano di un accordo tra il classe 2001 e il Fenerbahce. Il portale Fotomac, inoltre, racconta di un ultimatum lanciato da Greenwood al club francese: "Lasciatemi andare, voglio andarmene", il suo appello all'OM per vestire la maglia gialloblù. Novità sono attese dunque nei prossimi giorni, per porre una conclusione alla telenovela che sta dominando il calciomercato della Roma in queste settimane.

"BIRAK BENİ MARSİLYA!"



❌ Fenerbahçe ile anlaşan Mason Greenwood, Fransızlara rest çekti.



🟡🔵 İngiliz oyuncunun, 60 milyon avro isteyen Marsilya'ya çubuklu formayı giymek için "Beni bırakın, gitmek istiyorum" dediği öğrenildi. pic.twitter.com/wXwnZOK2Ui — Fotomaç (@fotomac) June 28, 2026