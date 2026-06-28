"Lasciatemi andare, voglio andarmene", sarebbe stato il messaggio dell'attaccante inglese al club francese per vestire la maglia gialloblù

Redazione
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Greenwood, il sogno di Gasperini per alzare il livello e vincere subito

Il futuro di Mason Greenwood è ancora tutto da decifrare. La Roma ha trovato l'accordo con l'attaccante inglese e sta preparando l'offerta ufficiale al Marsiglia per lasciarlo partire, con sviluppi attesi la prossima settimana. Dalla Turchia, però, parlano di un accordo tra il classe 2001 e il Fenerbahce. Il portale Fotomac, inoltre, racconta di un ultimatum lanciato da Greenwood al club francese: "Lasciatemi andare, voglio andarmene", il suo appello all'OM per vestire la maglia gialloblù. Novità sono attese dunque nei prossimi giorni, per porre una conclusione alla telenovela che sta dominando il calciomercato della Roma in queste settimane.

greenwood Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1

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