Il calciomercato in entrata della Roma non focalizzato solamente sul reparto offensivo, con Greenwood sempre in pole, ma anche sulle corsie. Nelle ultime ore, accantonata la pista Ruggeri e con Dodò più defilato, il nome forte è quello di Nahuel Molina. L'esterno destro dell'Atletico Madrid, attualmente impegnato al Mondiale con l'Argentina, è un pupillo di Simeone che lo ha fortemente voluto ai suoi ordini. Nonostante qualche difficoltà iniziale, inoltre, 28enne ha chiuso il campionato in crescendo e con prestazioni positive. La Roma guarda con attenzione, ma in Spagna non sono ancora arrivate offerte sul suo conto. E, nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha rivelato un dettaglio non da poco in merito al rapporto contrattuale tra l'argentino e i Colchoneros.

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Molina infatti non ha un contratto in scadenza nel 2027, ma nel 2028. La cifra per l'eventuale cessione, dunque, non sarà relativamente bassa come quella di un giocatore col contratto quasi-in scadenza, ma evidentemente più alta. Per quanto riguarda Ruggeri (gioca a sinistra, lì dove è in arrivo Grimaldo, ed è stato già accostato a Roma, Fiorentina e Juventus), invece, l'Atletico Madrid non lo ritiene intoccabile e sarà pronto a valutare offerte. Secondo Moretto, la cifra adatta per strapparlo ai Colchoneros potrebbe essere attorno ai 20-22 milioni di euro.