Sono giorni decisivi per il mercato della Roma, che lavora sul doppio se non triplo fronte. A partire dalla questione rinnovi, su cui Alfredo Pedullà su Youtube ha confermato alcune situazioni: "Dybala è vicino alla firma con la Roma. Il discorso è una priorità per Gasperini. Su Celik è ormai tutto formalizzato, per l'argentino ci si può posizionare sui 3 milioni mentre ci sarà bisogno di un altro summit per Pellegrini". Poi le questioni spinose: "Koné è concentrato ora sulla Francia, l'agente ha comunicato alla Roma: 'no alle speculazioni, non ci devono essere intermediari, gente che porta offerte, l'agente sono io e porterò io le offerte'. La situazione può cambiare di 48 ore in 48 ore, per la Roma sono minimo 45 milioni bonus compresi. Vedremo cosa cambierà per Soulé". Infine l'affaire Greenwood: "È in lista per Gapserini, piace ma non è l'unico. Non c'è una trattativa, non c'è stato un incontro, vedremo più avanti. Ci sono anche altri nomi, mentre Paixao, Nusa e altri sono stati scartati. Quindi stanno lavorando sotto traccia".