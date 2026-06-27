Alessandro Romano è pronto ad iniziare una nuova avventura. Dopo i sei mesi in prestito allo Spezia da oggi diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni più 1.5 di bonus, questa mattina le visite mediche poi la partenza per la Sardegna. Poco prima di arrivare a Villa Stuart il Sassuolo - con un tentativo in extremis - ha provato a far cambiare idea al centrocampista che ormai aveva dato la sua parola ai sardi e soprattutto a Pisacane, scrive Il Tempo. Decisivo il ruolo dell'allenatore rossoblu che lo ha fortemente voluto. Nei giorni scorsi avevano chiesto informazioni anche Bologna e Palermo. L'offerta messa sul piatto dai rosanero era la più alta, ma Romano ha preferito trasferirsi in un club di Serie A.