Che Matias Soulé sia l'indiziato numero 1 a lasciare la Roma nelle (poche) ore che restano per arrivare al 30 giugno è una cosa nota ormai da tempo. Che a Trigoria non siano pervenute offerte ritenute soddisfacenti per il 18 argentino, però, è cosa altrettanto evidente. Prima la Germania, con Borussia Dortmund e Stoccarda interessate all'ex Frosinone ma non disposte a spendere la cifra richiesta dal club capitolino, poi il vento d'Arabia, che però non convince il classe 2003 di Mar del Plata. E ora, come riporta La Gazzetta dello Sport, spunta l'ipotesi di un clamoroso ritorno alla Juventus. Negli ultimi giorni sarebbero ripresi i contatti tra il club bianconero e Soulé, ceduto proprio dal club piemontese nell'estate 2024 alla Roma per quasi 30 milioni. E ora è tornato nei radar del neo-ds Carnevali.