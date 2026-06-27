Per Dybala rinnovo e nuovo ruolo: la Joya è pronta per il doppio sì

In Turchia non mollano Mason Greenwood. Il portale 'Milliyet', infatti, riporta dell'interesse del Fenerbahce per l'inglese che rimane assolutamente vivo, soprattutto considerando che non arrivano novità sul fronte delle trattative per Sorloth e Guirassy. Per questo il giocatore del Marsiglia sarebbe un file ancora aperto e tra le primissime scelte del club. In Turchia sono convinti che il giocatore, su cui c'è da tempo anche la Roma, aveva già dato il suo via libera al trasferimento in Superlig. Il punto resta la richiesta dell'OM, che dovrebbe ridurre un po' le pretese sul cartellino del giocatore per dare più speranze al Fener.