Che Mason Greenwood sia l'obiettivo numero 1 del calciomercato della Roma è cosa nota ormai da settimane. L'attaccante inglese, in uscita del Marsiglia più per necessità che per volontà, è il regalo che Gasperini si aspetta al termine di una stagione culminata con il ritorno in Champions League 7 anni dopo l'ultima volta. Ma ci vuole ancora del tempo. Nonostante ora ad occuparsi della cessione di Greenwood sia un ex giallorosso come Benatia, ormai ex ds dell'OM ma incaricato dal club di preoccuparsi dell'addio dell'inglese. La Roma resta alla finestra, forte dell'accordo con il giocatore. Secondo Alfredo Pedullà, però, il club giallorosso non avrebbe ancora avanzato offerte ufficiali o incontri con il padre-agente dell'inglese. "Per chi chiede: Greenwood è un profilo che piace a Gasperini (confermato), ma non risultano offerte ufficiali e neanche missioni o incontri con il padre. Quando e se si passerà dalla teoria alla pratica, ne parleremo", il messaggio su X del giornalista esperto di calciomercato. Il futuro di Greenwood e che cosa farà la Roma per provare a portarlo nella Capitale, dunque, è ancora tutto da definire.