Celik è a un passo dal rinnovo, ma la Roma continua la ricerca per un nuovo esterno destro. Sulla lista c'è Molina dell'Atletico Madrid che piace a Gasperini ma interessa anche a buona parte delle big italiane. Su di lui oltre ai giallorossi ci sono Inter, Juventus e Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport gli spagnoli hanno fissato il prezzo: si parte da 30 milioni di euro. Una cifra importante, ma la volontà di Simeone è quella di trattenere l'ex Udinese. Molina ha un contratto fino al 2028 e l'Atletico per ora ha alzato un muro a differenza di Ruggeri che potrebbe lasciare la Spagna.