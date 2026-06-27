La Roma, oltre all'attacco, deve sistemare anche altri reparti come quello della fascia sinistra, riportando Wesley a destra. Tra i nomi più suggestivi c'è quello di Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid, reduce da un'ottima stagione in Spagna in cui ha creato anche un bel legame con la tifoseria. Ma che rischia di restare un ricordo con l'investimento dei Colchoneros su Grimaldo, nel suo stesso ruolo. Intanto sui social l'Atletico racconta l'estate del Tigre, come viene chiamato l'ex Atalanta per il suo stile di gioco aggressivo, tra casa e mare. L'occasione giusta per i tifosi madrileni di mostrare il loro affetto a Ruggeri: nei commenti infatti, tra un 'Free Julian Alvarez' e l'altro, in tantissimi esaltano l'esterno mancino. "Uno di noi!", "Non te ne andare, sei il nostro futuro anche con Grimaldo!", "Non è possibile avere un'aura più grande di lui", "Ruggeri non si tocca" e altri messaggi simili di stima e affetto per l'italiano. Il suo destino resta ancora totalmente in ballo.

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