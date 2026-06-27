Il futuro di Manu Koné, salvo sorprese, non sarà in Premier League. Il centrocampista della Roma aveva individuato nell'Inghilterra il palcoscenico ideale in caso di addio alla Capitale entro il 30 giugno, ma sia l'Arsenal sia il Chelsea hanno virato su altri obiettivi. I Gunners, dopo aver messo nel mirino Bruno Guimaraes, stanno puntando su Hujlmand dello Sporting Lisbona. I Blues invece, come riportano Fabrizio Romano e Sky Sport DE, avrebbero scelto Granit Xhaka come colpo a sorpresa per il centrocampo. Lo svizzero si riunirebbe volentieri a Xabi Alonso e avrebbe espresso la volontà di tornare a Londra, accettando qualsiasi condizione contrattuale. E Koné? Per la Roma è meno sacrificabile rispetto a Soulé, che attende offerte dalla Bundesliga o dall'Arabia Saudita (ma non gradirebbe quest'ultima destinazione).