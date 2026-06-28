Nelle ultime ore per rinforzare il centrocampo della Roma era tornato di moda il nome di Frank Kessié. Ma, salvo inaspettate sorprese, il centrocampista ivoriano la prossima stagione non vestirà la maglia giallorossa. Come rivelato da Il Corriere della Sera, infatti, l'ex calciatore di Milan e Atalanta prossimo allo svincolo dall'Al-Ahli è stato proposto alla Roma tramite alcuni intermediari. Secca la risposta da parte del club giallorosso: non è un profilo che interessa. E neanche Freuler, anche lui ormai prossimo allo svincolo dal Bologna, sarebbe un'operazione di prima fascia secondo la società.