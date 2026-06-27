Un centrocampista muscolare e dalle grandi letture tattiche, in grado di aggiungere esperienza a un gruppo mediamente giovane e quasi interamente debuttante (a parte pochi casi) sul palcoscenico della Champions, scrive Giorgio Marota su Il Corriere dello Sport. E che non costi troppo, ovviamente, perché le risorse del mercato verranno quasi per Intero destinate al reparto offensivo. È seguendo questo Identikit che la Roma è arrivata sulle tracce di Remo Freuler, Il mediano svizzero che sta per concludere la sua avventura con il Bologna alla scadenza naturale del contratto, fissata al 30 giugno. Freuler, ora impegnato al Mondiale, avrebbe già avuto diversi contatti con Gasp, pronto a riabbracciarlo dopo l'esperienza a Bergamo. Occhi su Franck Kessle. Anche l'ivoriano ha già lavorato con il tecnico di Grugliasco a Bergamo e correrebbe volentleri da lui dopo la ricca esperienza araba. L'ex Atalanta e Milan (sta giocando un gran Mondiale) ha guadagnato 14 milioni l'anno all'Al-Ahli, la società Interessata a Soulé, ma pur di tomare in A sarebbe pronto a un taglio drastico dello stipendio.