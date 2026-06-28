Il calciomercato della Roma si appresta a entrare nel vivo. Domani comincerà ufficialmente la sessione estiva di mercato, il 30 giugno è una data chiave in ottica Settlement Agreement anche se i Friedkin non sembrano preoccupati in tal senso. A tenere banco in casa giallorossa anche la questione rinnovi. Di questo ha parlato Matteo Moretto nel corso dell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, specificando come queste ore in casa Roma saranno davvero incandescenti. L'esperto di calciomercato ha negato la possibilità di un ritorno di Soulé alla Juventus: "La Juventus sarebbe anche aperta a questa soluzione, ma non ci sono stati contatti tra le parti e la volontà della Roma ad oggi è quella di eventualmente cederlo all'estero a cifre importanti". Capitolo Koné: "Vedo tante squadre accostate a Manu Koné, è stato anche detto che era molto vicino all'Arsenal ma è in realtà non è un obiettivo. E' più un movimento dell'entourage di Koné. Per quanto riguarda l'Atletico Madrid, già qualche settimana fa se non un mese fa dissi che Koné è stato proposto all'Atletico ma il ds Aleman7 ha un altro tipo di priorità sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista di profilo del giocatore. Ad oggi è l'Atletico a dire 'no' a Koné e non viceversa".