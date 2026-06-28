Per Dybala rinnovo e nuovo ruolo: la Joya è pronta per il doppio sì

Il futuro di Mason Greenwood continua a calamitare le attenzioni di tifosi e media, anche di diversi paesi. L'ultima indiscrezione arriva dal Belgio, con il giornalista Sacha Tavolieri che racconta la situazione in particolare sull'interesse arabo. Secondo l'esperto di mercato l'inglese ha già rifiutato in queste ultime settimane diverse offerte altissime da parte della Pro League saudita, in particolare da Al Ahli, Al-Qadsiash e Al-Diriyah. Le principali pretendenti restano quindi Roma e Fenerbahce, con i turchi che continuano a essere fiduciosi andando avanti nei discorsi e pronti a una nuova offerta.