Il 30 giugno si avvicina e, come noto ormai da settimane, il calciomercato della Roma gira anche e soprattutto attorno alla questione Settlement Agreement. Tra i principali indiziati a salutare la Capitale, oltre a Soulé, c'è anche Manu Koné, attualmente impegnato al Mondiale con la Francia. Dopo essere rimasto in panchina all'esordio, il centrocampista giallorosso è stato schierato titolare per le altre due gare della fase a gironi raccogliendo elogi da più parti. Ma fronte mercato, l'Arsenal (spesso descritta come squadra in pole per Koné) sembra allontanarsi sempre di più. Se nelle ultime ore si era parlato di un forte interesse dei Gunners per Bruno Guimaraes del Newcastle (che ha specificato però come il brasiliano non sia in vendita, anche in virtù del possibile addio di Tonali), ora è spuntato un nuovo nome per il centrocampo. Nel nord di Londra, infatti, Arteta avrebbe messo nel mirino Morten Hjulmand. Lo Sporting Lisbona si starebbe già preparando alla cessione del danese e il suo valore potrebbe aggirarsi attorno ai 50 milioni.