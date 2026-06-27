La dead line del 30 giugno è sempre più vicina e le cessioni di Soulé e Koné si complicano. D'Amico è al lavoro anche per cedere le seconde linee e alcuni baby. Secondo quanto riportato da Il Tempo in uscita c'è il baby Mannini rientrato dal prestito alla Juve Stabia e Cherubini che nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Sampdoria in Serie B. Più difficile dire addio entro fine mese a Dovbyk e Ziolkowski, entrambi rischiano di salutare a luglio. Prosegue la trattativa col PSV per Salah-Eddine ma la Roma aspetta ancora un'offerta convincente. Nel frattempo oggi le visite mediche di Romano che poi firmerà col Cagliari: plusvalenza di circa 4 milioni di euro.