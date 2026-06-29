Mason Greenwood continua a essere l'obiettivo numero 1 del calciomercato della Roma, che inizia ufficialmente oggi. L'accordo tra il club giallorosso e l'attaccante inglese c'è, sulla base di un contratto a poco meno di 5 milioni a stagione. I dialoghi ora sono tra le proprietà, ma la prima offerta da 40 milioni più bonus (i francesi ne chiedono 50 più bonus) è pronta. C'è un però, e c'entra la Uefa. La proposta della Roma, infatti, verrà inviata solo dopo il 30 giugno. La motivazione risiede nel dare un segnale alla Uefa e dimostrare che in questo mese la Roma ha lavorato quasi ed esclusivamente per risolvere il nodo plusvalenze. Lo scrive Il Messaggero. Sicuramente Gasperini ha voglia di accoglierlo a Trigoria il prima possibile, magari fin dal primo giorno di ritiro (il 13 luglio), e anche il 25enne vuole lasciare la Francia e giocare la Champions. Dal 1° luglio però, come noto, si attiverà anche la clausola rescissoria presente nel contratto di Greenwood, da 60 milioni. Secondo Il Corriere dello Sport, però, Greenwood pazienterà e aspetterà la Roma fino a domenica 5 luglio: poi si sentirà libero di sposare, eventualmente, la causa Fenerbahce.