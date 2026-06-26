Il Como è alla ricerca di talenti italiani per rispettare le richieste delle liste Uefa in vista della Champions e tra i profili graditi c'è anche quello di Niccolò Pisilli. La squadra di Fabregas aveva già tentato di intavolare una trattativa con la Roma e anche stavolta - come riporta tuttomercatoweb - è arrivato un "no" secco da parte dei giallorossi che ritengono il classe 2004 un elemento imprescindibile. A Trigoria non c'è la minima intenzione di cedere Pisilli e lo stesso centrocampista vuole restare a Roma per giocare la Champions con la maglia che ha sempre sognato e che indossa fin da bambino. Con il passare dei mesi Niccolò è diventato un pezzo chiave del centrocampo e nella prossima stagione vuole diventare un titolare sotto la guida di Gasperini.