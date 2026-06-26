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Pellegrini, il rinnovo non è una priorità. Romano-Cagliari, è fatta

Sono giorni caldi di calciomercato per la Roma e tra le priorità, al momento, non c'è il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Lunedì il centrocampista si era recato a Trigoria anche per discutere di un prolungamento, ma un eventuale incontro con la dirigenza si terrà a partire da luglio. In pole c'è invece il rinnovo di Paulo Dybala, sempre più vicino anche grazie alla volontà di Gasperini. La Joya ha sempre voluto la Roma e ora manca solo il sì definitivo della proprietà. L'obiettivo dei Friedkin è quello di chiudere entro il 30 giugno. Arrivano notizie importanti anche in uscita: è fatta per il passaggio di Alessandro Romano al Cagliari. Il centrocampista classe 2006 finirà in rossoblù per 5 milioni più bonus per arrivare a 6,5 con la formula del diritto con obbligo di riscatto. Un piccolo-grande aiuto in vista della chiusura del bilancio 2025-26 del 30 giugno.

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