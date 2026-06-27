Il calciomercato in entrata della Roma continua a girare attorno a Mason Greenwood, che avrebbe deciso di sposare il progetto giallorosso, ma Gasperini avrebbe manifestato l'esigenza di rinforzare anche il centrocampo. Oltre alle idee Freuler e Kessié, il club capitolino continua a seguire Arne Engels. Il tecnico di Grugliasco aveva richiesto il mediano del Celtic già ai tempi dell'Atalanta. Sul 22enne belga, comunque, non manca la concorrenza da parte di club di Premier League. Come riportato da ReteSport, la valutazione del club scozzese si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro.