Tra i tanti profili accostati in queste ore alla Roma è spuntato anche Franck Kessie, che sta giocando un grande Mondiale con la Costa D'Avorio, trascinandola ai sedicesimi di finale anche a suon di gol. L'ex Milan e Atalanta così ha riacceso prepotentemente i riflettori del mercato su di lui, con i giallorossi ma soprattutto la Juve che pare in primis nella sua orbita. “La Juventus? Si, si, se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo. In forma, al Mondiale, e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più! Per quello mi vogliono in tanti, hanno ragione! Però per altri 5 giorni sono un giocatore dell’Al Ahli di Gedda - le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport' -. Dopo la partita dei sedicesimi ci vediamo e ti dico qualcosa. Il mio agente sta lavorando, le chiamate sono tante, e ripeto, è normale: anche io mi prenderei in queste condizioni fisiche ed economiche!” Un bel messaggio forte e chiaro alle pretendenti: chissà se la Roma ascolterà.