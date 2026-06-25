Questa notte l'Olanda affronterà la Tunisia (ore 1) e Donyell Malen potrebbe finire in panchina dopo essere rimasto a secco contro Giappone e Svezia. Secondo quanto riportato da Nos.nl nei giorni scorsi il centravanti della Roma ha avuto un lungo colloquio con Koeman che ieri in conferenza stampa ha voluto lanciargli un altro messaggio: "Malen sa che ha perso delle occasioni". Il tecnico ha poi aggiunto: "È un giocatore importante per noi che può giocare sia come punta centrale che a destra". Ma su quel lato il titolare dovrebbe essere Summerville che ha già realizzato due gol al Mondiale nelle prime due partite. Davanti spazio ancora a Brobbey e Donyell rischia seriamente di rimanere fuori. In caso di vittoria gli Oranje affronteranno ai sedicesimi di finale il Marocco di El Aynaoui che ieri ha battuto 4-2 Haiti e ha strappato il passo per il turno successivo classificandosi al quarto posto alle spalle del Brasile di Ancelotti.