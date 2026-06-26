Mile Svilar non si tocca. Forse non sono state proprio queste le parole di Gasperini ma alla proprietà ma il concetto è questo. La Roma del prossimo anno ripartirà dal portierone belga e non potrebbe essere altrimenti. La Juventus si è informata, ma da Trigoria non sono arrivate aperture soprattutto per un'offerta così bassa. I bianconeri, infatti, volevano offrire 35 milioni di euro, troppo pochi. Anche perché il club ha già detto 'no' al Chelsea che ne avrebbe messi quasi il doppio. L'intenzione è quella di non stravolgere la difesa a partire da Mile. A spegnere le voci di mercato ci ha pensato lui stesso pubblicando la foto della figlia con la maglia della Roma e i cuori giallorossi. Un messaggio social che ha fatto impazzire i tifosi e che è servito per ribadire un concetto. Svilar rimarrà nella Capitale ed è pronto a giocare la Champions League.