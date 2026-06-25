Tanti romanisti sono protagonisti al Mondiale. Da Koné fino a El Aynaoui, passando per gli altri giallorossi impegnati con le rispettive nazionali. Tutti hanno già fatto il loro esordio. Tutti tranne Ndicka. L'ivoriano, non ancora al top della condizione, ha assistito ai primi due match dalla panchina. Ora però vuole la sua occasione. Vuole scrivere il suo capitolo al Mondiale. E contro il Curacao potrebbe arrivare il momento tanto atteso. Non sarà una partita qualunque. Con una vittoria, la Costa d'Avorio staccherebbe il pass per i sedicesimi di finale. Un traguardo importante. Per questo il ct Faé vuole affidarsi ai migliori, senza però correre rischi inutili. "Ndicka è disponibile", ha dichiarato il commissario tecnico nella conferenza stampa della vigilia. Un messaggio chiaro. E anche un indizio in vista della sfida di stasera. Per il difensore giallorosso sarebbe un debutto storico. Ndicka, infatti, non ha mai giocato una partita del Mondiale. L'esordio con la Costa d'Avorio è arrivato nel 2023, un anno dopo Qatar 2022. Adesso può finalmente vivere la sua prima notte iridata. La concorrenza resta forte. Ndicka si gioca una maglia con Singo. Uno partirà titolare, l'altro si accomoderà in panchina. I tifosi, però, hanno già fatto la loro scelta. Sui social si moltiplicano i messaggi a favore del centrale romanista. Da "Deve giocare titolare" a "Stasera è la sua occasione". Il verdetto del popolo ivoriano sembra già scritto. Adesso la parola passa al campo. E a Faé. Perché quella contro il Curacao può essere molto più di una semplice partita. Può essere l'inizio del Mondiale di Ndicka. Una sfida mondiale per un giocatore mondiale.