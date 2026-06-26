Trionfa anche la Roma nel Rapporto SIAE 2025, che ha fotografato il settore dello spettacolo e dell’intrattenimento in Italia. Che il legame tra il club giallorosso e i suoi tifosi sia viscerale è noto a tutti, nella penisola e all'estero. E i dati confermano questo amore incondizionato, visto che il Lazio detiene il primato sull’affluenza media nel settore calcistico: 5.056 spettatori per evento — quasi undici volte la media nazionale — a testimonianza del peso dei grandi club professionistici della Capitale. Con 93,7 milioni di euro di spesa, si conferma seconda regione per valore generato. Le partite europee della Roma all'Olimpico — contro il Porto negli spareggi di Europa League e contro l’Athletic Club agli ottavi — hanno contribuito a mantenere elevato il profilo economico della regione. Tre gare casalinghe, invece, figurano infatti tra gli appuntamenti sportivi con la maggiore affluenza dell’anno. La medaglia d'oro in tal senso va al derby contro la Lazio del 5 gennaio 2025, con 73.932 spettatori. Subito dietro Roma-Genoa del 29 dicembre, che ha portato all'Olimpico 73.553 spettatori, e Roma-Milan del il 18 maggio, che ha fatto registrare 73.116 presenze.