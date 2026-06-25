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Con D'Amico al top sprint Greenwood. Ma Summerville si complica

L'affare Greenwood si arricchisce di un nuovo episodio. Nonostante la necessità ovvia a livello finanziario dei francesi, una fonte interna della dirigenza dell’OM, riportata da L’Equipe, ha chiarito la posizione del club sul giocatore: “In molti pensano che svenderemo Greenwood perché siamo obbligati a vendere. Ma si sbagliano. Ci sono troppi aspetti simbolici e finanziari in gioco in questo dossier”. Il Marsiglia non vuole arretrare ma il tempo stringe. Anche il futuro di Soulé è a un bivio. La Roma cerca l’offerta giusta per lasciarlo partire. L’interesse del Borussia Dortmund è in calo, in rialzo invece quella dello Stoccarda. Ma chi si sta muovendo con più decisione è l’Arabia. Ci sono stati contatti con alcuni club, tra cui Al Hilal e Al Ahli.

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