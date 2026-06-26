Patrik Schick saluta la Repubblica Ceca. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Messico e la conseguente eliminazione dal Mondiale 2026, l'ex attaccante della Roma attualmente al Bayer Leverkusen ha deciso di dire addio alla propria Nazionale. Questo il lungo messaggio del centravanti sui suoi canali social: "Oggi si chiude il capitolo della mia esperienza in nazionale. Non è una decisione impulsiva, né presa dall'oggi al domani. È un'idea che porto dentro di me da molto tempo e su cui ho riflettuto a lungo. È stato un percorso ricco di emozioni, gioie, delusioni, vittorie e momenti difficili. Ho sempre cercato di dare il massimo per la nazionale e di rappresentare il nostro Paese nel miglior modo possibile. Lascio con orgoglio per quanto ottenuto indossando la maglia della nazionale, ma allo stesso tempo con la consapevolezza che il calcio ceco ha MOLTO, MOLTO di più da offrire rispetto a quanto mostrato negli ultimi anni. Dobbiamo guardare in faccia la realtà e cambiare diverse cose che non hanno funzionato nel lungo periodo. Non lo dico per rabbia o delusione, ma perché ho a cuore il calcio ceco. Grazie a tutti i tifosi, ai compagni di squadra e alle persone che mi hanno sostenuto lungo tutto questo cammino. È stato un onore indossare la maglia della Repubblica Ceca".