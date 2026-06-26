La storia di un amore che nasce tra i cori, le bandiere e i sogni di di una passione giallorossa. Anna e Lorenzo si incontrano allo stadio e si amano come si può fare solo a vent'anni, senza misura né paura. La vita però, con le sue scelte e le sue distanze, finisce per dividerli, dimostrando che a volte l'amore non basta. Sei anni dopo, poi, il destino li riporta esattamente dove tutto era cominciato. Di questo parla il libro di Serena Di Sabatino, 'Anche quando vado via'. Tra vecchie amicizie e nuovi amori, in mezzo al tifo e alla città di sempre, Anna e Lorenzo si ritroveranno a fare i conti con ciò che resta del loro legame. Un amore imperfetto, ma mai davvero finito. Non una semplice storia d'amore, ma un'analisi profonda sui legami imperfetti che sanno resistere al tempo. Perché certe certe storie non finiscono mai davvero, ma aspettano solo il momento giusto per ricominciare.