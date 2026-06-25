La Roma e i suoi giovani. Il club giallorosso ha gli occhi puntati sul Mondiale. Ma dal 28 giugno dovrà guardare con attenzione anche a ciò che accadrà all’Europeo Under 19. La competizione si giocherà in Galles e vedrà protagonisti due giocatori della Roma: Arena e Nardin. Entrambi sono stati inseriti dal ct Bollini nella lista dei 20 convocati. Un traguardo importante per i due giovani giallorossi. Gli Azzurrini sono stati inseriti in un girone complicato, con Croazia, Serbia e Ucraina. Si parte il 28 giugno. La finale è in programma l’11 luglio. Per Arena e Nardin è una grande occasione. Un palcoscenico importante per continuare il proprio percorso di crescita. Arena, dopo il primo gol tra i 'grandi' contro il Torino, vuole lasciare il segno anche all’Europeo. Il futuro chiama. Arena e Nardin rispondono.

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin(Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena);Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter)