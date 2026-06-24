Grimaldo può dare una mano alla Roma. L'esterno spagnolo, dopo gli anni al Benfica e l'esperienza al Bayer Leverkusen, è pronto a lasciare la Germania per trasferirsi all'Atletico Madrid. Come riportato da Fabrizio Romano, l'affare è ormai ai dettagli e manca davvero poco alla fumata bianca. Una notizia che può interessare anche la Roma. Il club giallorosso, infatti, ha messo gli occhi da tempo su Ruggeri. Finora, però, la posizione dell'Atletico era stata piuttosto chiara: nessuna intenzione di cedere l'esterno italiano. Anche il giocatore ha sempre ribadito la volontà di restare in Spagna e giocarsi le proprie chance. L'arrivo di Grimaldo, però, cambia gli scenari. Ruggeri rischia di perdere in un colpo solo la possibilità di partire titolare nella prossima stagione. E a quel punto l'Atletico potrebbe iniziare a valutare soluzioni diverse per il suo futuro. Anche la valutazione potrebbe cambiare. La richiesta iniziale di circa 25 milioni potrebbe abbassarsi, rendendo l'operazione più accessibile. Una situazione che la Roma segue con attenzione. E che potrebbe presto spingere il club giallorosso ad accelerare per portare nella Capitale l'ex Atalanta.