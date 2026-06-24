Proprio nelle ore in cui la Roma è in missione per chiudere alcune cessioni e sistemare il bilancio arrivano novità importanti per le casse giallorosse. Dopo la causa transattiva intentata e vinta dalla Lega Serie A contro IMG (colpevole di un’intesa restrittiva della concorrenza per i diritti tv del campionato venduti all'estero) nei prossimi giorni dovrebbero arrivare i 20 milioni di euro destinati alla Roma. Come riportato da Paolo Assogna e Filippo Biafora su Radio Manà Manà, i pagamenti sono già iniziati e saranno divisi in due tranche tra giugno e luglio. Il club giallorosso potrà contabilizzare l'intera somma nel bilancio di questa stagione (chiusura fissata al 30 giugno) e si tratta di un introito fondamentale per la situazione finanziaria della Roma.