Tournée Roma, Pallotta e Calvo attendono Monchi e Florenzi a fine conferenza Redazione Redazione 2 agosto 2018 - 21:31 2 agosto

BOSTON - Serata di conferenza stampa per la Roma. Dal ritiro giallorosso in America hanno preso la parola Alessandro Florenzi e Monchi: il numero 24 e il ds non hanno nascosto la loro felicità per il…