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Roma tour 2018

Olsen_Asensio:Real Madrid vs AS Roma - International Champions Cup 2018

Roma, notte in 'blancos': il Real Madrid vince 2 a 1 - FOTO

Redazione

NEW JERSEY - Si chiude con una sconfitta la tournée in America della Roma, che al MetLife di East Rutherford esce sconfitta 2-1 dal Real Madrid nell’ultima amichevole dell’International Champions Cup.