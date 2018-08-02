VIDEO - Strootman: "Real più in forma. Siamo forti, dobbiamo migliorare"
NEW JERSEY - Real Madrid-Roma sospesa per una tempesta di fulmini che si è abbattuta ad Harrison, New Jersey. Il match del MetLife Stadium non avrà inizio fin quando le condizioni climatiche non…
NEW JERSEY - Si chiude con una sconfitta la tournée in America della Roma, che al MetLife di East Rutherford esce sconfitta 2-1 dal Real Madrid nell’ultima amichevole dell’International Champions Cup.
Le parole del tecnico della Roma alla vigilia dell'amichevole contro il Real Madrid
Alla vigilia della partita contro il Real Madrid, Florenzi tenta un cucchiaio a Olsen nell'esercitazione dei rigosi
NEW JERSEY - Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match dell'International Champions Cup contro il Real Madrid. Al suo fianco il capitano…
NEW JERSEY - Ancora una doppia seduta per la Roma, la prima in New Jersey dove la squadra di Eusebio Di Francesco, nella notte tra martedì e mercoledì, affronterà l'ultima gara dell'International…
La Roma è partita per il New Jersey, ultima tappa della tournée statunitense prima del ritorno nella Capitale. La squadra - che ha lasciato Boston divisa tra aereo e treno - alloggerà all'Harrison…
Arrivederci Boston, next stop New Jersey. Ultima tappa della tournée americana per la Roma di Eusebio Di Francesco, prima del ritorno nella Capitale previsto il 9 agosto. Altri due giorni di…
BOSTON - "Se resto alla Roma dovete chiederlo al direttore Monchi". Juan Jesus al termine dell'allenamento a Boston ha risposto ad alcuni tifosi che gli chiedevano informazioni sul suo futuro. Il…
Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali media giallorosso dal ritiro negli Stati Uniti, a Boston. Come va questo ritiro? La differenza è che a Trigoria…
BOSTON - Dopo il giorno di riposo concesso da Di Francesco, la Roma è scesa nuovamente in campo per l'ultimo allenamento a Boston. Nel pomeriggio la squadra partirà per New York dove martedì disputerà…
BOSTON - Il direttore sportivo della Roma Monchi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione di Robin Olsen. Qual è stato il criterio di scelta del portiere?
"Dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso". Parola di Comandante. Federico Fazio è pronto a ricominciare, con un Cristiano Ronaldo in più da affrontare e una nuova Roma da prendere per…
Pallotta osserva la sua Roma. A volte nell'ombra, come ieri durante la conferenza stampa di Florenzi, altre volte invece alla luce del sole e in compagnia dei dirigenti giallorossi, in occasione degli…
Durante l'allenamento a Boston, l'olandese beffa il nuovo portiere della Roma
BOSTON - Sotto il caldo americano la Roma prosegue la preparazione estiva in vista della sfida col Real Madrid e dell'esordio in campionato. Ieri all'Ohiri Field c'è stata la visita di James Pallotta…
BOSTON - Continuano le presentazioni americane dei nuovi acquisti della Roma. Dopo l'annuncio del rinnovo di Alessandro Florenzi, domani Robin Olsen prenderà la parola da Boston per le sue prime…
BOSTON - La Roma continua a sudare nella tournée americana che da qualche giorno fa tappa a Boston, ormai quasi una seconda casa per i giallorossi. All'Ohiri Field di Harvard la squadra di Eusebio Di…
La Roma continua la preparazione americana. Dopo San Diego e Dallas, i giallorossi si sono spostati a Boston, dove prepareranno la sfida al Real Madrid a New York. Domani, venerdì, la squadra di…
BOSTON - La preparazione della Roma entra nella parte decisiva, con l'esordio in campionato distante ormai poco più di due settimane. I giallorossi, dopo la vittoria col Barcellona, si sono trasferiti…
BOSTON - Serata di conferenza stampa per la Roma. Dal ritiro giallorosso in America hanno preso la parola Alessandro Florenzi e Monchi: il numero 24 e il ds non hanno nascosto la loro felicità per il…
BOSTON - Florenzi e la Roma fino al 2023. Nel pomeriggio i giallorossi hanno dato l'annuncio ufficiale del prolungamento di contratto: soddisfazione reciproca, come confermato da Monchi nella…
BOSTON - Florenzi e la Roma: la storia continua. Dopo i numerosi tira e molla, la trattativa è finalmente giunta al termine con il rinnovo fino al 2023 dell'esterno diventato ufficiale nel pomeriggio.