Prima lo spavento, poi la goleada. Il Marocco passa due volte in svantaggio contro Haiti ma riesce a vincere 4-2 grazie alle reti di Hakimi, Saibari, Rahimi e Yassine. Ottantatré minuti in campo per El Aynaoui che ha iniziato dal primo minuto per la terza partita consecutiva, anche Salah-Eddine è partito titolare nella notte. Il Marocco ha strappato il pass per i sedicesimi di finale grazie al secondo posto conquistato alle spalle del Brasile. La nazionale africana ha conquistato gli stessi punti dei verdeoro (7) ma la squadra di Ancelotti ha concluso la fase a girone con una differenza reti migliore. Ora El Aynaoui affronterà la prima del gruppo F che rischia di essere l'Olanda di Malen in caso di vittoria questa notte (ore 1) contro la Tunisia. Un possibile duello giallorosso al Mondiale.