Un dolce ritorno. La Roma è pronta a riabbracciare - dopo appena un anno - il classe 2006 Mannini. Il difensore ha concluso il prestito con la Juve Stabia e farà ritorno a Trigoria. Il giovane giallorosso potrebbe essere una carta a sorpresa sulla fascia: è stato il capitano della Primavera ed è uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Il The Guardian lo aveva inserito tra i migliori nati dopo il 2006. In Serie B non ha brillato. Il motivo? Ha giocato poco. Il club campano non lo ha quasi mai schierato tra i titolari, negandogli la possibilità di crescere. Ora il suo obiettivo è quello di convincere Gasperini e di ritagliarsi uno spazio nella nuova Roma da Champions. Chissà, magari potrebbe essere lui l'asso nascosto sulle fasce. Il comunicato della Juve Stabia sulla fine del rapporto con Mannini: "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, a partire dal 30 giugno, si concluderà il prestito del difensore Mattia Mannini, che farà rientro all’A.S. Roma. Nel corso della stagione di Serie BKT 2025/26, Mannini ha collezionato 16 presenze, per un totale di 431 minuti disputati, oltre ad aver disputato una gara in Coppa Italia Frecciarossa. La società gialloblù desidera esprimere il proprio ringraziamento ad Mattia per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colori gialloblù durante la stagione, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera professionale".