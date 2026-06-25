Il 13 luglio inizierà ufficialmente la nuova stagione della Roma. I giallorossi si ritroveranno a Trigoria per dare il via a una stagione da Champions. Nel frattempo continua a prendere forma il programma estivo studiato da Gian Piero Gasperini. L'obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili all'esordio in campionato contro la Fiorentina. Dopo le amichevoli già ufficializzate contro Cannes, Borussia Dortmund e Cardiff, se ne aggiunge un'altra. La Roma ha infatti annunciato un nuovo test estivo: il 4 agosto, durante il ritiro in Galles, i giallorossi affronteranno il Newport County. L'appuntamento servirà a mettere minuti nelle gambe e a proseguire il lavoro tattico impostato dallo staff tecnico. Sarà anche l'occasione per valutare da vicino i (probabili) nuovi acquisti e verificare lo stato di forma dei giocatori già presenti in rosa. Il Newport County milita in League Two, la quarta divisione del calcio inglese.