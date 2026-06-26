Per Dybala rinnovo e nuovo ruolo: la Joya è pronta per il doppio sì

Il Gruppo I del Mondiale si chiude con la partita più interessante di tutte. Alle 21 la Norvegia affronterà la Francia di Didier Deschamps che ancora una volta scommette su Manu Koné. Il centrocampista giallorosso era stato escluso dai titolari alla prima gara del girone contro il Senegal, ma ha fatto il suo esordio assoluto al Mondiale contro l'Iraq e ora è pronto per partire di nuovo dal 1' accanto a Tchouaméni. Una partita che, in realtà, vale poco per entrambe (se non per il primo posto) dato che hanno già in mano la qualificazione con 6 punti a testa dopo le prime due gare.