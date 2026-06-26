In questi giorni il calciomercato della Roma gira tutto tra rinnovi, scadenza del 30 giugno per il Settlement Agreement e Mason Greenwood. Ma dal 1° luglio D'Amico e Gasperini dovranno cominciare a valutare anche gli elementi in rosa, soprattutto i giocatori che sembrano essere finiti ai margini del progetto giallorosso. Tra questi c'è sicuramente Robinio Vaz, arrivato nella Capitale dal Marsiglia il 13 gennaio scorso per 25 milioni di euro. Una cifra importante per un classe 2007, di prospettiva ma che necessita di essere ancora sgrezzato. Passettini in avanti ci sono stati già in questi mesi, ma ora c'è da definire il futuro dell'attaccante francese. Come riporta Il Tempo, attualmente a Trigoria il giudizio su Vaz risulta essere sospeso.

Vaz tra prestito e terza scelta in attacco: quale futuro?

Conin uscita etornato al Brighton, la Roma vuole completare ilcon giocatori pronti e adatti al gioco di Gasperini. Per questo motivo, oltre a trequartisti , non è da escludere. E Vaz? Probabilmente se si presentasse unala Roma potrebbe pensare al. Non è da escludere, però, che i giovane francese possa, alle spalle di altri due centravanti. Il classe 2007, quindi, finirebbe per ricoprire il ruolo di terza scelta lì davanti, in attesa di lumi sul suo futuro.