Il club giallorosso prepara il restyling del parco attaccanti con giocatori pronti e adatti al gioco di Gasp: non è da escludere un centravanti di riserva
Robinio Vaz: "C'era il rigore nel finale. Ora lotteremo per andare in Champions"
In questi giorni il calciomercato della Roma gira tutto tra rinnovi, scadenza del 30 giugno per il Settlement Agreement e Mason Greenwood. Ma dal 1° luglio D'Amico e Gasperini dovranno cominciare a valutare anche gli elementi in rosa, soprattutto i giocatori che sembrano essere finiti ai margini del progetto giallorosso. Tra questi c'è sicuramente Robinio Vaz, arrivato nella Capitale dal Marsiglia il 13 gennaio scorso per 25 milioni di euro. Una cifra importante per un classe 2007, di prospettiva ma che necessita di essere ancora sgrezzato. Passettini in avanti ci sono stati già in questi mesi, ma ora c'è da definire il futuro dell'attaccante francese. Come riporta Il Tempo, attualmente a Trigoria il giudizio su Vaz risulta essere sospeso.
Vaz tra prestito e terza scelta in attacco: quale futuro?Con Dovbyk in uscita e Ferguson tornato al Brighton, la Roma vuole completare il restyling del parco attaccanti con giocatori pronti e adatti al gioco di Gasperini. Per questo motivo, oltre a trequartisti , non è da escludere l'arrivo di un'altra punta di riserva. E Vaz? Probabilmente se si presentasse una squadra che gli garantisse una stagione da protagonista la Roma potrebbe pensare al prestito. Non è da escludere, però, che i giovane francese possa continuare il suo percorso di crescita a Trigoria, alle spalle di altri due centravanti. Il classe 2007, quindi, finirebbe per ricoprire il ruolo di terza scelta lì davanti, in attesa di lumi sul suo futuro.
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