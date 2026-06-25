Il difensore della Roma ha recuperato dall'infortunio subito nel derby, ma non è ancora tempo di debutto in questo Mondiale
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Recuperato sì, ma in panchina. Evan Ndicka è tornato a disposizione del ct della Costa D'Avorio Faé dopo l'infortunio patito al derby contro la Lazio, però non è ancora il suo momento. Il difensore centrale della Roma dovrà attendere per esordire in questo Mondiale: l'allenatore ha scelto infatti di farlo partire fuori nell'ultima partita del girone contro Curacao. Gli ivoriani sono molto vicini alla qualificazione, basta un punto per l'aritmetica del secondo posto. In difesa giocano Diomandé, Doué, Kossounou e Operi.
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