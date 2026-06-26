La Turchia ha salutato il Mondiale con un successo per 3-2 contro gli Stati Uniti, una vittoria che però non ha evitato l'eliminazione. Finisce in anticipo l'avventura di Celik che con un post sui social ha espresso tutto il suo disappunto per come è andato il Mondiale: "Purtroppo, il torneo non è andato come avremmo voluto. Tuttavia, nella nostra ultima partita abbiano fatto del nostro meglio per darvi almeno una vittoria. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto in ogni circostanza. Continueremo a lavorare sodo per un futuro migliore". È il primo calciatore giallorosso a salutare. El Aynauoi, Salah-Eddine e Malen hanno staccato il pass per i sedicesimi e si sfideranno il 30 giugno. Anche la Costa d'Avorio di Ndicka è passata al turno successivo e affronterà una tra Francia e Norvegia.

Celik, adesso il rinnovo del contratto

ora andrà in vacanza e nei prossimi giorni è attesa la fumata bianca per il rinnovo. Zeki ha detto sì alla proposta dei giallorossi che si aggira intorno ai 3 milioni a stagione. L'annuncio ci sarà dopo il 30 giugno, il club prima è impegnato a risolvere il nodo legato alle plusvalenze. Vicino al rinnovo anche, mentre persi aspetta un nuovo contatto tra D'Amico e il procuratore.