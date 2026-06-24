La Roma ha tanto lavoro da fare. Deve consegnare a Gasperini nuovi innesti per la prossima stagione. Ma allo stesso tempo deve pensare a rinnovi e cessioni. L’obiettivo resta chiaro: raggiungere quota 50 entro il 30 giugno. Il modo più rapido per arrivare a quella cifra è la cessione di un big. Il nome più esposto resta quello di Soulé. Il club giallorosso lo sta proponendo sul mercato, dalla Spagna fino all’Arabia Saudita. Ma l’argentino, almeno per ora, non vuole sentir parlare di mercato. La sua testa è già alla nuova stagione. In questo momento si trova in vacanza in Argentina, a Mar del Plata, dove si sta godendo gli ultimi giorni di riposo prima di tornare a disposizione di Gasperini. Non potendo parlare a parole, Soulé ha scelto i social per mandare un segnale. Un’immagine chiara. Lui accovacciato, sorridente, insieme agli amici. Tutti con la sua maglia numero 18 della Roma. Un dettaglio che non passa inosservato. E poi due cuori giallorossi a completare il messaggio. Un modo semplice ma diretto per ribadire il suo legame con la Roma. Soulé ha voluto così dire la sua sulle voci di mercato. A modo suo. Ora pensa solo a farsi trovare pronto. Con la speranza di continuare a far divertire i tifosi con il suo sinistro.