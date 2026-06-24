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Il futuro dell'argentino è sempre più lontano da Roma. Chelsea e Arsenal fanno sul serio per Koné

Soulé o Koné. Quando si parla di plusvalenze, il pensiero della Roma resta fisso su di loro. Sono i due profili indiziati per contribuire al raggiungimento della quota 50 milioni entro il 30 giugno. L’argentino è quello più in bilico. La Roma lo starebbe proponendo a diversi club. La richiesta resta ferma intorno ai 40 milioni. Una cifra che potrebbe arrivare dall’Arabia, pronta a fare sul serio. Anche se il giocatore, al momento, non sarebbe convinto della destinazione. Soulé, intanto, ha già mandato un messaggio social per chiarire la sua posizione sulle voci di mercato. L’altro nome caldo è quello di Koné. Gasperini non vorrebbe privarsene, ma di fronte a un’offerta importante la Roma potrebbe anche vacillare. Dalla Premier continua il pressing di Arsenal e Chelsea. Dal mercato inglese potrebbe arrivare anche un’idea in entrata. Piace Bergvall del Tottenham, profilo giovane e molto seguito a Trigoria. Ma gli Spurs sparano alto sul valore del cartellino. Capitolo altri nomi. Dagli Stati Uniti potrebbe arrivare una maxi offerta per Pulisic. Grimaldo potrebbe sbloccare la pista Ruggeri. E in attacco continua il nome di Greenwood, sempre nel mirino del Fenerbahce. Il club turco ha presentato un’offerta, respinta però dal Marsiglia.

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