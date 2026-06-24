Negli ultimi minuti la Lega Serie A ha svelato gli orari e le date delle prime 5 giornate della prossima stagione che partirà nel weekend del 22-23 agosto. Il campionato della Roma partirà lunedì 24 agosto alle ore 20:45 contro la Fiorentina all'Olimpico e scenderà in campo la settimana successiva sempre di lunedì in casa del Lecce alle 18:30. Nella terza giornata la Roma tonerà all'Olimpico sabato 5 settembre contro l'Atalanta, poi i giallorossi saranno impegnati in trasferta a Torino domenica 13 settembre alle ore 12:30 (partita che potrebbe essere posticipata a lunedì nel caso in cui la Roma dovesse giocare la prima partita di Champions League di giovedì). Alla quinta giornata il primo vero big match per i giallorossi che sfideranno i campioni d'Italia dell'Inter all'Olimpico sabato 19 settembre alle ore 18.00.