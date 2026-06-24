La Roma sta continuando a programmare il ritiro estivo che inizierà a Trigoria il 13 luglio prima di spostarsi in Galles al Vale Resort di Hensol. Il 26 luglio i giallorossi affronteranno il Cannes (in mezzo ad altri test contro squadre locali come il Trastevere) e arrivati a Cardiff scenderanno subito in campo contro i padroni di casa al Cardiff City Stadium. Come annunciato dal club giallorosso sui social, il match inizierà alle 15:00 (ora locale) e si tratterà di un test importante prima di quelli contro Newport Country (4 agosto), Brighton (8 agosto) e Borussia Dortmund (15 agosto).

Caricamento post Instagram...