Un impegno più probante per gli uomini di Gasp rispetto alle sfide con Cardiff e Newport
Svilar già al lavoro per la nuova stagione: allenamento in palestra anche in vacanza
Tante ufficialità in questi giorni. Non sul mercato. Non sul fronte rinnovi. Ma sul programma estivo giallorosso. Il ritiro della Roma inizierà il 13 luglio a Trigoria. Da lì partirà la preparazione alla nuova stagione. Poi la squadra si trasferirà in Galles. Dove sono in programma alcune amichevoli utili per mettere minuti nelle gambe. Dopo le ufficialità dei test contro Cardiff e Newport, arriva anche quella contro il Brighton. La gara si giocherà l’8 agosto all’American Express Stadium. Un impegno più probante rispetto ai precedenti. Un test vero, che potrà offrire indicazioni più concrete a Gasperini.
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